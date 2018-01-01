Украинцы станут свидетелями уникального "кровавого затмения" Луны

Затмение произойдет 27 июля и будет самым длинным и красочным в этом веке.

Скоро произойдет уникальное «кровавое затмение» Луны podrobnosti.ua/

В скором времени жители Земли смогут наблюдать удивительное астрономическое явление: взору всех желающих откроется самое продолжительное лунное затмение XXI века, которое еще называют "кровавым".

Затмение произойдет 27 июля и будет самым длинным и красочным в этом веке, а в тот же момент состоится великое противостояние Марса. При этом Луна станет темно-красной, и это можно будет увидеть с Земли, в том числе в Украине.

Как отмечают специалисты, уникальность затмения в том, что Марс приблизится к Земле на минимальное расстояние — такое случается раз в 15–17 лет. При этом во время великих противостояний Марс становится ярче Юпитера и уступает в блеске только Солнцу, Луне и Венере.

При этом Луна и Марс в момент затмения будут иметь красный цвет и, вероятно, схожую яркость, образуя уникальное астрономическое явление.

Напомним, известный астролог Влад Росс в комментарии "Главреду" говорил о том, что в период "кровавого" лунного затмения следует опасаться военных действий.

"Ведь Марс — это бог войны, а тут самое длительное затмение вблизи него. Потому ситуация может разворачиваться очень драматично. Например, такие события могут начать разворачиваться на Ближнем Востоке", — подчеркнул Росс.

Напомним, ранее жители Земли наблюдали лунное затмение, "голубую Луну" и Суперлуние.

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