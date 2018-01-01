Украину "накроют" магнитные бури: чем они опасны и как с ними справиться

Украинцам придется немного потерпеть капризы магнитных бурь.

Магнитные бури newsprom

В четвер, 19 апреля, и в пятницу, 20 апреля, Украина будут "накрывать" ожидают две серьезнейшие магнитные бури.

На протяжении этих двух дней украинцев, в первую очередь тех, которые страдают от сердечно-сосудистых заболеваний, будут "терзать" головная боль и общая слабость организма, сообщает портал "ТСН".

Для того, чтобы маскимально снизить влияние магнитных бурь на организм, ученые и медики рекомендуют отказаться от употребления спиртого и от жирной, сладкой и прочей "тяжелой" пищи, а также как устраивать себе длительные прогулки, укладываться спать в более раннее время и максимально сосредоточиться на приятных вещах.

Напомним, ранее ученые обнаружили на Солнце новые коронарные дыры.