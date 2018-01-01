Уже завтра Украину накроет длительная магнитная буря

Буря продлится четыре дня.

Украинцев предупреждают о приближении длительной магнитной бури. ria.ru

Сначала геомагнитные колебания будут незначительными, но уже 2 июня буря достигнет пика, поднявшись до уровня G1.

Влияние бури метеозависимые люди будут ощущать на себе с 1 по 4 июня. В эти дни стоит быть максимально внимательным к своему здоровью. Человек может испытывать боли в сердце, мигрени и слабость.

Ранее "Главред" писал о симптомах при магнитных бурях и как помочь себе при магнитных бурях. В частности, прежде всего стоит обратить внимание на питание. В дни магнитных бурь нужно избегать переедания – оно повышает нагрузку на сердечно-сосудистую систему.

Из методов народной медицины рекомендуется чай с мятой. Эта трава помогает унять головную боль и головокружение. В мяте также содержатся вещества, которые нормализуют артериальное давление и кровообращение.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram