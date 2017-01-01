В Днепре создали украинско-британскую суборбитальную ракету

Британская компания управляет научно-исследовательским центром в Днепре.

В Днепре создали суборбитальную ракету spacenews.com

В научно-исследовательском центре компании Skyrora, которой расположен в украинском Днепре , создана суборбитальная ракета Skyrora 1, предназначенная для запуска наноспутников.

Согласно плану, тяга Skyrora 1 на уровне моря составит 30 килоньютонов. Двигатель носителя работает на керосине и перекиси водорода, чтобы ограничить воздействие на атмосферу Земли, сообщает SpaceNews.

"Skyrora представила план по проведению первого суборбитального испытательного полета в четвертом квартале 2018 года с площадки в Шотландии", — говорится в сообщении.

Skyrora управляет научно-исследовательским центром в Днепре. По словам лондонской компании, это позволяет сохранить эксплуатационные расходы Skyrora на конкурентном уровне, а также использовать ноу-хау в области космической отрасли Украины и ее квалифицированную рабочую силу.

"Как британской компании, нам полезно иметь доступ к украинским знаниям, которые могут поддержать нашу деятельность. Мы передаем некоторые проектные задачи украинской стороне, у которой есть необходимый опыт в запуске действующих носителей и молодые динамичные выпускники университетов", — сказал менеджер по развитию бизнеса Даниель Смит.

Напомним, 30 января в Украине состоялись успешные летные испытания новой крылатой ракеты наземного базирования и собственного производства.