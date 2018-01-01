В Google Chrome появился вирус, который ворует данные банковских карт

Пользователям посоветовали быть внимательными, когда они открывают неизвестные и подозрительные письма.

Эксперты из компании Proofpoint обнаружили новый вирус Vega Stealer, который ворует данные банковских карт и другую важную информацию у пользователей Google Chrome и других популярных браузеров.

Вирус распространяется по электронной почте (чаще всего в письме от какой-то крупной компании с вложением в виде документа brief.doc) и передает злоумышленникам пароли, документы и конфиденциальные данные жертв с Chrome, Firefox, Skype и Opera, пишет Express.

После заражения компьютера вирус сканирует рабочий стол жертвы и похищает важные данные, отправляя их на удаленные сервера злоумышленникам.

"Хотя Vega Stealer не самый сложный или скрытый вирус, он демонстрирует гибкость вредоносного программного обеспечения, стремление его авторов и участников достижения своей цели. Vega Stealer может в перспективе привести к более серьезным последствиям, если продолжит развиваться и распространяться", – отметили сотрудники Proofpoint.

Специалисты в очередной раз посоветовали пользователям быть внимательными, когда они открывают неизвестные и подозрительные письма.

Ранее сообщалось, что обнаружен новый вирус HiddenMiner, который использует мощности смартфонов на Android для добычи криптовалюты Monero.

Также сообщалось, что злоумышленники запустили в YouTube опасный вирус, который способен украсть файлы и предоставить доступ к учетным записям пользователей.

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