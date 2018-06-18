В Google разработали нейросеть, прогнозирующую дату смерти

Разработчики использовали информацию более чем о 215 тыс. пациентов и свыше 46 млн фактов о них.

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Специалисты компании Google разработали нейросеть, способную спрогнозировать вероятность смерти пациента с точностью до 95 процентов.

Как пишет Bloomberg, для обучения сети ученые использовали как общие общие данные (возраст, пол, раса), так и данные из историй болезни пациентов, отдельные заметки врачей. Такой подход позволил довести точность прогноза до 95 процентов.

Всего разработчики использовали информацию более чем о 215 тыс. пациентов и свыше 46 млн фактов о них.

Сеть может не только прогнозировать смерть, но и другие исходы заболеваний, а также продолжительность и вероятность повторной госпитализации. Благодаря алгоритму, медики смгут сэкономить до 80 процентов времени, которое они обычно тратят на рутинную работу по подготовке данных. В Google намерены внедрить технологию в клиники.

Ранее ученые выяснили, что достичь долголетия помогают пять простых правил - чувствовать себя молодым, контролировать вес, больше двигаться, развиваться, уметь "отключаться" и отдыхать.

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