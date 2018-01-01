В Instagram анонсировали появление новой функции: подробности

Нововведение поможет пользователям видеть наиболее актуальный контент.

Instagram изменит подход к показу постов Instagram

Популярная социальная сеть Instagram решила изменить подход к показу постов в новостной ленте.

Нововведение поможет пользователям видеть наиболее актуальный контент, сообщается в официальном блоге компании.

Сейчас кнопку "Новые посты" тестируют. Она позволит пользователям самостоятельно решать, в какой момент вы хотите обновить ленту.

"Если вы нажмете на эту кнопку, вы попадете на последний опубликованный контент вверху ленты, если не нажмете — продолжите смотреть посты, опубликованные на момент начала просмотра ленты", — говорится в сообщении.

В Instagram считают, что новый подход порадует пользователей.

Также разработчики решили внести еще одно изменение: недавно опубликованные посты будут показываться выше. "Это сделано для того, чтобы ваша лента новостей оставалась всегда актуальной, и вы не потеряли моменты, которые дороги для вас", — отметили в соцсети.

Напомним, ранее в Facebook рассказали о новшествах в ленте для удобства общения.