В Instagram анонсировали появление новой функции: подробности

Нововведение поможет пользователям видеть наиболее актуальный контент.
Нововведение поможет пользователям видеть наиболее актуальный контент, сообщается в официальном блоге компании.
Сейчас кнопку "Новые посты" тестируют. Она позволит пользователям самостоятельно решать, в какой момент вы хотите обновить ленту.
"Если вы нажмете на эту кнопку, вы попадете на последний опубликованный контент вверху ленты, если не нажмете — продолжите смотреть посты, опубликованные на момент начала просмотра ленты", — говорится в сообщении.
В Instagram считают, что новый подход порадует пользователей.
Также разработчики решили внести еще одно изменение: недавно опубликованные посты будут показываться выше. "Это сделано для того, чтобы ваша лента новостей оставалась всегда актуальной, и вы не потеряли моменты, которые дороги для вас", — отметили в соцсети.
Напомним, ранее в Facebook рассказали о новшествах в ленте для удобства общения.