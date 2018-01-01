В каком возрасте женщине нужно начинать заниматься сексом, чтобы оргазм был ярче: ответ ученых

В исследовании приняли участие более 2500 представительниц прекрасного пола.
К такому выводу пришли ученые, проанализировав данные более 2500 женщин из приложения "Natural Cycles", которое позволяет им отслеживать менструальный цикл и планировать беременность, пишет Health.
Участницы исследования были поделены на три возрастные группы:
Всем им предложили оценить свою сексуальную жизнь, степень своей привлекательности и качество оргазма. Причем оценок было только три – высокая, средняя и низкая.
В итоге девушки из первой группы чаще всего выбирали оценки "низко" и "средне", из второй – "средне". А вот участницы из самой старшей возрастной категории качество своей сексуальной жизни и собственную привлекательность оценивали высоко.
Это позволяет сделать вывод, что качество оргазма зависит не только от гормонов и физиологии, но и от психологической готовности женщины, которая достигается как раз после 30 лет. В этот период женщины уже, как правило, нашли свое место в социуме и приобрели сексуальный опыт, социально и психологически стабильны, плюс осознают свои сексуальные желания.
Ранее ученые рассказали, в какой момент отношений паре лучше всего заняться сексом. Ученые установили, мужчины, которые желают долгих отношений/брака, очень склонны и обожают процесс ухаживания.
Напомним, ученые объяснили женщинам, почему лучше заниматься сексом в носках. Согретые конечности позволяют крови быстрее и лучше циркулировать по всем системам организма.
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