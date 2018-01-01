В Китае придумали технологию управления погодой

Тестируется технология, которая может увеличивать количество осадков на Тибетском плато.

В Китае занялись погодным регулированием Facebook.com

Для решения водной проблемы в Китае занялись созданием масштабной системы погодного регулирования.

В стране тестируется технология, которая может увеличивать количество осадков на Тибетском плато на 10 миллиардов кубических метров в год, сообщило издание SCMP.

Отмечается, что гигантские ледники и огромные подземные запасы воды, найденные на тибетском плато, которое часто называют водной башней Азии, делают его источником большинства крупнейших рек континента — в том числе Желтой реки, Янцзы, Меконга, Салвина и Брахмапутры.

При этом реки, которые текут через Китай, Индию, Непал, Лаос, Мьянму и ряд других стран, являются жизненно важным для почти половины населения мира.

Несмотря на большой объем богатых водой воздушных потоков, которые проходят через плато каждый день, плато является одним из самых сухих мест на Земле. Большинство районов получают менее 10 см осадков в год. А область, которая ежегодно получает менее 25 см осадков в год, геологической службой США определяется как пустыня.

Сможет ли огромная система по получению дождевой воды помочь Китаю в решении его проблем?

По словам исследователей, планируется построить десятки тысяч специальных камер сгорания в Тибетских горах, чтобы вызывать дождь на площади около 1,6 миллионов квадратных километров, что "в три раза больше, чем территория Испании".

В камерах будут сжигать твердое топливо для создания йодистого серебра, которое является "реагентом для создания облаков с кристаллической структурой, подобный льду". Камеры будут расположены на крутых хребтах, обращенных в сторону юго-азиатского муссона. Ветра, отражаясь от гор, создадут восходящие потоки воздуха, которые захватят и перенесут частицы йодистого серебра к облакам, чтобы вызвать дождь.

За погодой и муссонами над Индийским океаном ежедневно будут наблюдать и в режиме реального времени передавать данные 30 метеорологических спутников. Также будут использованы методы облачного посева беспилотными летательными аппаратами, самолетами и артиллерией для максимально эффективной работы системы.

Один из исследователей, работающий над этой системой, рассказал: "На сегодняшний момент уже более 500 горелок находятся на горных склонах в Тибете, Синьцзяне и других районах для проведения экспериментов. Полученные нами данные выглядят очень многообещающе".

В публикации говорится, что хотя идея не новая, Китай является первой страной, которая пытается создать "такую масштабную систему погодного регулирования". Ученые разработали и построили камеры, используя новейшую военную технологию ракетных двигателей, позволяющую им безопасно и эффективно сжигать твердое топливо высокой плотности в среде с дефицитом кислорода на высоте более 5000 метров.

Напомним, ранее ученые предупредили о грозящей Земле аномалии климата.