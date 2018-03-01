В компании HTC рассказали о крупных переменах в дизайне смартфонов

Смартфоны могут отличаться от блестящего прямоугольника, какими мы их знаем и любим сегодня.

Дизайн смартфонов может измениться akket.com

C запуском сетей пятого поколения нас ожидает кардинальное изменение традиционного дизайна смартфонов , заявила главный исполнительный директор компании HTC Шер Вонг.

Она отметила, что с момента выхода первого iPhone смартфоны принципиально не изменились. Как и 11 лет назад, большинство из них представляет собой параллелепипед с экраном спереди. За все эти годы мы следили за увеличением диагонали дисплея и уменьшением рамок, но каких-то кардинальных изменений не произошло. По словам Шер Вонг, с появлением 5G всё будет по-другому: смартфоны отойдут от своей привычной формы, пишет vrfocus.com.

"Смартфоны могут отличаться от блестящего прямоугольника, какими мы их знаем и любим сегодня. Я думаю, что они примут другие формы, так как 5G снижает потребность в устройстве на базе вычислительной мощности", — заявила Шер Вонг.

Что конкретно имела в виду глава HTC — не уточняется. Возможно, она намекала на появление складных смартфонов или то, что им на смену придут носимые устройства.

Напомним, ранее стали известны сроки премьеры трех новых iPhone.