В лондонском кафе посетителям подают селфичино

Клиенты отправляют свое фото бариста с помощью приложения WhatsApp, после чего аппарат Cino сканирует его и переносит на воздушную молочную пенку.

Капучино с собственным портретом Скриншот

В одном из кафе в Лондоне теперь можно выпить селфичино — капучино с собственным портретом.

Изображение на молочную пенку выводит специальная машина. Стоит чашечка такого селфичино 5,75 фунтов, пишет Business Insider.

Клиенты отправляют свое фото бариста с помощью приложения WhatsApp, после чего аппарат Cino сканирует его и переносит на воздушную молочную пенку с удивительной точностью. В качестве краски используется безвкусный пищевой краситель, который никак не влияет на сам напиток. Занимает весь процесс 4 минуты.

За три дня, прошедшие с момента запуска нововведения, заведение продало более 400 селфичино.