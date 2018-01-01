В NASA испытали нового робота для изучения Марса, видео

Машина не сможет передвигаться по красной планете после приземления.

Робот, которого испытывали сотрудники NASA, похож на небольшой кран Скриншот видео с youtube.com

В США сотрудники американского Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) в Лаборатории реактивного движения протестировали нового робота, которого в 2018 году планируют отправить на Марс.

Машину назвали InSight ("Интуиция"), она похожа на небольшой кран, способный поднимать и переносить различные объекты — именно этим он и будет заниматься на красной планете, пишет Naked Science.

По данным издания, это первый аппарат, который изучит глубинные слои марсианской почвы, поэтому вместо колес у него крепкий каркас, позволяющий устоять практически на любой поверхности.

"Для проведения испытаний ученые оборудовали специальную лабораторию, которая имитирует марсианские условия, включая почву и свет. Огни, расставленные по всей лаборатории, калибруют камеры робота, чтобы те впоследствии адаптировались к солнечному свету, который попадает в атмосферу Марса", — отмечается в материале.

InSight не сможет передвигаться после приземления, поэтому инженеры отрабатывают различные сценарии посадки. Рабочее пространство робота постоянно меняется, имитируя возвышения и впадины с наклоном 15 градусов.

"В таких условиях аппарат тестирует три инструмента: гиперчувствительный сейсмометр, экран, который его защищает, и датчик теплового потока. Полное название всей установки — Научный эксперимент по структуре недр (SEIS)", — добавило издание.

Робота планируют отправить на красную планету в мае, прибыть в точку назначения он может уже в ноябре текущего года.

Напомним, в августе 2012 года на Марс приземлился марсоход третьего поколения — Curiosity. В январе 2018-го камеры аппарата зафиксировали странные структуры, которые могут иметь биологическое происхождение.