В NASA назвали сроки строительства окололунной станции

Станция понадобится, в том числе, космонавтам, которые будут летать на Марс.

В NASA поведали о постройке окололунной станции times.co.uk

Активный старт программы международной обитаемой окололунной станции (Lunar Orbital Platform – Gateway) будет дан в 2019 году.

Станция понадобится, в том числе, космонавтам, которые будут летать на Марс. Лунная гравитация способна облегчить запуск космических аппаратов на Марс, сообщили в агентстве, сообщает Bloomberg.

По плану NASA, изначально средства будут вкладываться в энергообеспечение Gateway и двигательные элементы. Следующий этап - "жилищные условия".

Станцию планируется отправить на орбиту Луны в 2025 году. На ней сможет в течение 30 дней находиться команда из четырех астронавтов.

При помощи Gateway NASA также планирует осуществить высадку космонавтов на Луну и исследовать воду вблизи поверхности этой планеты на пригодность к производству ракетного топлива для дальних космических миссий.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине разрабатывают проект постройки собственной базы на Луне.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram