В небе над Бостоном засекли гигантский НЛО, опубликовано видео

Аппарат медленно двигался из стороны в сторону, будто изучая местность.
Автором ролика стал водитель, который двигался по заснеженной трассе.
Два ролика были опубликованы на странице "Section 51 2.0" 10 и 12 марта. Оба показывают, как над Бостоном между заснеженных деревьев движется огромный летающий объект.
Аппарат медленно двигался из стороны в сторону, будто изучая местность. При приближенной съемке видно, что у объекта есть иллюминаторы. К тому же, аппарат движется вокруг своей оси. На следующем видео зафиксировано, как НЛО уверенно летает над домами и машинами.
В результате в соцсетях развернулись споры. Так, опытные уфологи пока не дали своих комментариев, а скептически настроенные пользователи уверяют, что это подделка.
Напомним, ранее была создана "карта вторжений" инопланетян на Землю.