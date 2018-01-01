В небе над Харьковом заметили редкое природное явление, опубликованы фото

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1 / 3 Радугу вокруг Солнца заметили над Харьковом (Facebook.com)

На природное явление обратил внимание харьковский астроном.

Необычный оптический феномен — радугу вокруг Солнца заметили в небе над Харьковом.

На природное явление обратил внимание харьковский астроном Владимир Кожанов и отметил, что раньше такие явления в небе воспринимали как знамение.

"Гало в небе над Харьковом 5.04.18!!! Редкое атмосферное явление! Но берегите глаза и камеры, не спали при просмотре и съемке!", — написал он в Facebook.

Гало является оптическим феноменом, при котором можно наблюдать светящееся кольцо вокруг источника света.

Оно обычно появляется вокруг Солнца и Луны, иногда вокруг других мощных источников света, таких как уличные огни.

Напомним, ранее необычное природное явление появилось в небе над Бразилией.