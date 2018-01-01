В небе над Харьковом заметили редкое природное явление, опубликованы фото

На природное явление обратил внимание харьковский астроном.
Необычный оптический феномен — радугу вокруг Солнца заметили в небе над Харьковом.
На природное явление обратил внимание харьковский астроном Владимир Кожанов и отметил, что раньше такие явления в небе воспринимали как знамение.
"Гало в небе над Харьковом 5.04.18!!! Редкое атмосферное явление! Но берегите глаза и камеры, не спали при просмотре и съемке!", — написал он в Facebook.
Гало является оптическим феноменом, при котором можно наблюдать светящееся кольцо вокруг источника света.
Оно обычно появляется вокруг Солнца и Луны, иногда вокруг других мощных источников света, таких как уличные огни.
Напомним, ранее необычное природное явление появилось в небе над Бразилией.