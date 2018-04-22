В России блокировка Telegram обернулась проблемами с доступом к Google

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1 / 2 В РФ проблемы с доступом к Google

Проблемы с работой Google в России показали мониторинговые сайты.

В России появились проблемы с доступом к сайту Google в России, сбой подтверждают и данные мониторинговых сайтов.

По словам пользователей, после полуночи, 22 апреля, они не смогли зайти на основную страницу поисковой системы.

При этом пользователи отмечают, что не могут войти не только на сайт поисковой системы, но также на почту Google и связанные с ним ресурсы, пишет РБК.

Проблемы с работой Google в России показывал и мониторинговый сайт downdetector.com. По его данным, основные проблемы возникли в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Ижевске и Красноярске.

Гендиректор провайдера Diphost Филипп Кулин на своей странице в Facebook сообщил о блокировке целого ряда IP-адресов Google.

Официальных комментариев Роскомнадзора о том, блокировало ли ведомство эти IP-адреса, пока не поступало.

По данным издания The Verge, Google отключил возможность обхода блокировок через свой домен. Речь шла о запрете компанией подставных доменов, которые позволяли маскировать заблокированное доменное имя доменом другого сервиса.

Напомним, 13 апреля Таганский райсуд Москвы рассмотрел и удовлетворил требование Роскомнадзора о блокировке в стране Telegram из-за отказа предоставлять ФСБ ключи для расшифровки данных, которые позволили бы получить спецслужбам доступ к переписке.

Позже Дуров написал о том, что в новых версиях мессенджера будет содержать встроенный VPN, который автоматически будет обходить блокировки.

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