В России хотят "серые" смартфоны внести в черный список

В черный список предлагается включать похищенные или ввезенные незаконно мобильные устройства и блокировать их.

В России хотят блокировать работу так называемых "серых", нелегально ввезенных в Россию планшетов и телефонов, а также заносить их в черный список.

Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) подготовила документ, в котором предлагает создать базу данных IMEI-кодов мобильных устройств с разделением на белый, серый и черный списки.

IMEI — International Mobile Equipment Identity — международный идентификатор мобильного оборудования. Такие номера записаны в прошивке любого гаджета, способного подключаться к сети сотовой связи — смартфона, планшета, ноутбука со встроенным модемом, мобильного роутера, а также работающих через сотовые сети устройств "интернета вещей". При авторизации в сети связи IMEI устройства транслируется в эфир.

В черный список предлагается включать похищенные или ввезенные незаконно мобильные устройства и блокировать их, пишет Медуза.

Гражданам, ввозящим мобильные устройства из-за рубежа для личного использования, предлагают регистрировать их в реестре. При этом будет действовать квота беспошлинного ввоза — не более одного устройства в год, при превышении которой планируется взимать сбор с каждого устройства.

Ранее эксперты назвали главные причины быстрой разрядки гаджетов.