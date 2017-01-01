В США Tesla Model S превратили в самое быстрое бронированное авто

Насколько именно изменились динамические характеристики Tesla Model S — компания не сообщает.

Tesla Model S превратили в броневик armormax.com

В США компания Armormax создала самый быстрый бронированный автомобиль в мире на базе электромобиля Илона Маска Tesla Model S

Новый бронеэлектрокар стал тяжелее исходного авто только на 250 кг. Весит бронированная машина 2 289 кг.

Насколько именно изменились динамические характеристики Tesla Model S — компания не сообщает.

Электромобиль способен ускоряться с места до 96 км/ч за 2,3 секунды, максимальная скорость ограничена показателем в 250 км/час. Максимальный запас хода электрокара на одном подзаряде превышает 400 км.

Кузов нового транспортного средства усилили особым волокном, благодаря чему он может выдерживать попадания в корпус пуль, выпущенных из огнестрельного крупнокалиберного оружия. Такому усилению подверглись крыша, двери, пол и стойки Tesla Model S.

Отмечается также, что специалисты смогли добиться повышения прочности кузова автомобиля за счет ламинированного синтетического волокна, а также особого баллистического сплава, который до этого подвергался термической обработке.

Окна Tesla Model S были оснащены многослойным оргстеклом и ламинированным поликарбонатом. Эксперты компании пояснили, что они полностью отказались от стали при бронировании машины.