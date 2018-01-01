В США ученые нашли новый вид рака: стали известны подробности

Специалисты проанализировали 360 видов ДНК у больных раком простаты.

Обнаружен новый вид рака Reuters

Новый подтип рака предстательной железы – метастазирующие опухоли с измененным геном обнаружили ученые из Мичиганского университета.

Специалисты проанализировали 360 видов ДНК у больных раком простаты, пишет The Hindostan Times.

Было установлено, что на последних стадиях этого заболевания в 7% случаев наблюдаются изменения в гене CDK12. Такие нарушения могут играть роль в метастазировании опухоли.

Кроме того, ученые предполагают, что для лечения этого типа онкозаболевания нужно использовать лекарственные препараты вида ингибиторов иммунных точек.

Благодаря этим медикаментам иммунная система организма сможет лучше распознать пораженные клетки и направлять к клеткам, которые могут уничтожить этот рак.

Напомним, ранее ученые рассказали о новой серьезной опасности организму от алкоголя.

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