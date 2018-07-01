В США ученые нашли способ борьбы с последней стадией рака

Открытие совершили исследователи и медики из штата Луизиана.

Reuters

Группа исследователей и медиков из Тулейнского университета (штат Луизиана, США) обнаружила, что некоторое количество уже широко использующихся лекарств является эффективными в борьбе с метастазами на последней, терминальной стадии онкологических заболеваний.

Соответствующее сообщение было опубликовано на специализированном портале MedicalXpress. Согласно обнародованным данным, лекарства помогают предотвратить передачу химических сигналов через экзосомы между клетками в опухолях.

Экзосомы − микроскопические пузырьки, состоящие из липидной мембраны, а также из белков и РНК. В них и имеются вещества, стимулирующие рост опухолей. Американские исследователи проанализировали 4580 известных фармакологически активных соединений и лекарств. Оказалось, что боле двух десятков (антибиотики, противогрибковые и противовоспалительные средства) могут предотвращать высвобождение экзосом из клеток рака предстательной железы и тормозить прогрессирующие опухоли.

Напомним, ранее сообщалось о том, что ученые выяснили, люди какой профессии сильнее всего рискуют заболеть раком.

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