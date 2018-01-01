В США ученые нашли способ восстанавливать печень

Ученые из Школы медицины Стэнфордского университета (США) совершили открытие, которое наверняка порадует любителей алкоголя.

Человеческая печень АиФ-Украина

Ученые из Школы медицины Стэнфордского университета (США) выяснили, что небольшое увеличение активности фермента теломеразы в клетках печени способствует ее восстановлению.

Соответствующее сообщение было опубликовано на специализированном портале EurekAlert. По данным ученых, теломераза представляет собой белковый комплекс, препятствующий чрезмерному сокращению длины теломер (конечных участков хромосом, укорачивающихся при каждом делении клетки). Поскольку в их ДНК не закодированы аминокислотные последовательности белков, то они обычно выполняют защитную функцию и предотвращают повреждение генов. Считается, что укорачивание теломер является одной из причин старения клеток.

Медикам удалось доказать, что мутации, блокирующие активность теломеразы, вызывают цирроз у грызунов и людей, а чрезмерная активность этого фермента наблюдается в злокачественных клетках опухоли печени. У 3-5% подопытных мышей все клетки печени (гепатоциты) вырабатывают высокое количество теломеразы, но при этом в них менее активны гены, участвующие в обычном метаболизме. Данные клетки равномерно распределены по печени и при повреждении органа они начинают размножаться и образовывать новые ткани.

Напомним, ранее ученые выяснили, какие фрукты и овощи вредят здоровью.



