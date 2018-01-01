В США ученые рассказали, какую пользу телу приносят вино и шоколад

Исследователи из американского "Центра по контролю и профилактике заболеваний" порадовали своим открытием гурманов и сладкоежек.

Красное вино и шоколад Chocolatery.net

В США ученые из "Центра по контролю и профилактике заболеваний" установили, что вещество ресвератрол (фенольное соединение), содержащееся в винограде и какао — обладает серьезным антивирусным эффектом.

Соответствующие результаты их исследований были опубликованы на специализированном интернет-портале MedialXpress.

Ученые добавляли данное вещество в человеческие клетки, зараженные вирусом коровьей оспы. Как выяснилось впоследствии, именно высокое содержание ресвератрола в клетках не давало вирусам возмодности размножения.

К слову, данное вещество является природным антиоксидантом и есть у некоторых растений. С помощью ресвератрола растения защищают себя от грибов и бактерий.

Напомним, ранее ученые рассказали, какую пользу организму приносит употребление спиртного.