В США ученые рассказали, от употребление каких продуктов растет женская грудь

Оказывается, существует "естественный" выход для многих и многих женщин, комплексующих из-за размера своих "верхних прелестей".

Измерения объема женской груди Woman365.ru

В США коллектив ученых после долгих и сложных исследований составил список топ-5 продуктов, которые способствуют увеличению женской груди - без хирургического вмешательства и других манипуляций.

Как сообщают западные специализированные СМИ, на первом месте рейтинга оказалась соя, в составе которой преобладает вещество, называемое фитоэстрогеном. Оно активно способствует росту молочных желез – но только при условии ежедневного употребления.

На втором месте оказались семена льна. Они богаты жирными маслами, витамином А и гликозидами. На третьем месте расположилась чечевица. Она, как и все бобовые, крайне благотворно сказывается на здоровье человека. Четвертую позицию рейтинга занимает корень солодки. На пятом месте расположился красный виноград. В нем содержится большое количество полезных веществ, в том числе клетчатка, аскорбиновая кислота, бета-каротин, витамины: С, А, В, Р, К.

Напомним, ранее сообщалось о том, что ученые искусственно создали "молекулу любви".



