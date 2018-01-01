В США ученые установили самые популярные сексуальные фантазии

Как пелось в одной песенке: "У тебя фантазия, у меня фантазия, Покраснеет от стыда Африка и Азия".
Соответствующее сообщение было опубликовано на портале Daily Star. По словам ученых, они опросили на сексуальные темы 4175 американцев. Как оказалось, большая часть респондентов (89%) мечтают принять участие в групповом сексе.
Далее, в списке "взрослых фантазий", оказался секс в стиле "садо-мазо". Также, по словам ученых, и и мужчины, и женщины частенько предпочитают контролировать партнера/партнершу в постели и выступают за разнообразие в половых "утехах".
Напомним, ранее ученые рассказали, какое удовлетворение от секса получают полигамные люди.
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