В США ученые выяснили, почему люди любят поедать жирную пищу

В общем и целом, исследователи ответили на вопрос, интересующий миллионы людей с лишним весом.

Соответствующее сообщение опубликовал портал Medical Daily. Согласно обнародованным данным, вредная, но очень вкусная еда с обилием углеводов и жиров способна "включать" систему "вознаграждения" мозга.

Ученые привлекли свой эксперимент 206 добровольцев. Во время исследования людям показывали фотоснимки различных закусок, преимущественно с большим содержанием жиров, сахара и углеводов, а также имеющих в себе жиры и углеводы. Всем участникам предлагалось оценить количество калорий и рассказать, сколько они готовы выплатить за такую еду.

В конечном итоге выяснилось, что за сильно вредную пищу люди готовы выложить денег больше, чем просто за еду с раздельным содержанием жиров и углеводов. Кроме того, даже вид подобной еды включает в центре вознаграждения мозга громадное количество нейронов.

Кроме того, исследователи полагают − такая реакция обусловлена тем, что разнообразная жирная еда распространилась по планете относительное недавно, и человечество попросту еще не научилось спокойно реагировать на нее.

Напомним, ранее сообщалось о том, что ученые рассказали, какая еда в 100 раз повышает риск возникновения рака.

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