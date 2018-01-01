В США успешно запуcтили произведенную в Украине грузовую ракету Antares: видео

Космический грузовик Cygnus доставит при помощи РН Antares на МКС 3,3 тонн груза для экипажа и проведения научных экспериментов.

В США запустили РН Antares nkau.gov.ua

В США прошел очередной запуск разработанной и созданной в Украине ракеты-носителя (РН) среднего класса Antares в рамках контракта NASA по обеспечению коммерческих снабженческих услуг (CRS) Международной космической станции (МКС).

По сообщению NASA, запуск РН Antares в рамках миссии американской Orbital ATK CRS-9 со Среднеатлантического регионального космодрома на острове Уоллопс (штат Вирджиния, США) осуществлен в 11:44 по Киеву (4:44 a.m. EDT). Запланированный первоначально на 20 мая пуск был перенесен в связи с неблагоприятными метеоусловиями в зоне старта.

В рамках пуска космический грузовик Cygnus доставит при помощи РН Antares на МКС 3,3 тонн груза для экипажа и проведения научных экспериментов. Стыковка грузовика с МКС запланирована через трое суток.

Данный пуск стал девятой миссией по доставке грузов на МКС, обеспеченной американской Orbital ATK по контракту с NASA.

Основная конструкция первой ступени РН спроектирована ГП "КБ "Южное" и изготовлена на ГП "Южмаш" (оба Днепр, Украина). В кооперации по проекту также участвуют украинские "Хартрон-АРКОС", "Хартрон-ЮКОМ", "Чезара", "Рапид".

Украина сотрудничает с США по проекту РН Antares с 2008 года. После аварии РН Antares в октябре 2014 года, связанной с неисправностью двигателей AJ26 (модифицированные советские НК-33), американская Orbital ATK приняла решение заменить маршевый двигатель первой ступени. По итогам конкурса для новой версии Antares в качестве двигателей первой ступени выбраны российские кислородно-керосиновые двигатели РД-181 (экспортная версия РД-191) производства НПО "Энергомаш". Украинские специалисты обеспечили замену и увязку новых двигателей первой ступени при минимальном изменении базовой конфигурации ракеты. Запуски модернизированной РН Antares с новыми двигателями в рамках контракта NASA миссии CRS с космодрома на о. Уоллопс возобновлены в ноябре 2017 года.

Согласно ранее озвученным данным компании, до конца 2018 года планируется осуществить четыре пуска, с 2019 по 2024 год – еще шесть.

Напомним, в 2017 году во Французской Гвиане с космодрома Куру состоялся успешный пуск ракеты Vega с изготовленным в Украине двигателем.

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