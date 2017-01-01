В США запустили ракету с военным спутником, видео

Запущенный аппарат должен стать частью миссии одной из самых приоритетных космических программ.

Запущенный спутник должен стать частью миссии SBIRS Скриншот видео с youtube.com

В американском штате Флорида с космодрома на мысе Канаверал компания United Launch Alliance запустила ракету-носитель Atlas V со спутником GEO-4 военного назначения.

ULA вела трансляцию запуска на своем канале в YouTube.

По данным компании, опубликованным на ее сайте, аппарат должен стать частью миссии SBIRS (Space-Based Infrared System — инфракрасная система космического базирования — американская двухкомпонентная комплексная космическая система раннего обнаружения пусков баллистических ракет нового поколения).

SBIRS является одной из самых приоритетных космических программ Штатов. Масса GEO-4 составляет около 4,5 тонн, а срок его службы — приблизительно 12 лет. ULA осуществила запуск в рамках миссии SBIRS в четвертый раз, пишет "Дождь".

Компания была основана в 2006 году, она осуществляет запуски по контракту с Вооруженными силами США для Национального разведывательного управления страны, деятельность которого засекречена.

Ранее западные СМИ писали, что американский разведывательный спутник Zuma, который был запущен в штате Флорида с мыса Канаверал на ракете Falcon 9 космической компании SpaceX, не вышел на орбиту Земли.