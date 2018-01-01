В Украине сегодня можно будет наблюдать лунное затмение: стали известны подробности

В ходе затмения спутник Земли приобретет темно-красный оттенок.
Лунное затмение в Украине можно будет увидеть с 20:30 до 22:30, после чего полная фаза завершится, — Луна пройдет через тень Земли.
При этом в ходе затмения спутник приобретет темно-красный оттенок.
Стоит заметить, что во время подобных космических явлений идет большая нагрузка на сердечно-сосудистую систему организма, из-за чего увеличивается количество инсультов и инфарктов. Также нарушается мыслительная деятельность, из-за чего не рекомендуется принимать важные решения.
Напомним, ранее жители Земли наблюдали лунное затмение, "голубую Луну" и Суперлуние.
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