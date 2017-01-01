В Японии придумали сервис по аренде тела: видео

Проект получил название ChameleonMask.
Как сообщает портал Vice со ссылкой на сайт разработчика, проект получил название ChameleonMask. Некоторые эксперты охарактеризовали его как "человеческий Uber", а другие считают, что он ближе всего к мобильному приложению FaceTime.
Технология Рекимото "использует настоящего человека как суррогат для другого удаленного пользователя". То бишь означает, что человек, который идет на определенное мероприятие вместо другого, надевает на покрашенный в черный цвет специальный шлем, на котором транслируется лицо и голос пользователя ChameleonMask.
Таким образом, человек может заплатить кому-то для того, чтобы тот посетил вместо него вечеринку или, к примеру, спортивное соревнование. Пользователь сможет общаться с собеседниками, не вылезая из постели у себя дома.
Напомним, ранее в Японии открыли кафе с роботами-бариста.