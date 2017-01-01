В Японии придумали сервис по аренде тела: видео

Проект получил название ChameleonMask.

ChameleonMask

В Японии разработчик Юн Рекимото на нынешней неделе презентовал новую программу, помогающую людям поддерживать социальные связи, не выходя из дома.

Как сообщает портал Vice со ссылкой на сайт разработчика, проект получил название ChameleonMask. Некоторые эксперты охарактеризовали его как "человеческий Uber", а другие считают, что он ближе всего к мобильному приложению FaceTime.

Технология Рекимото "использует настоящего человека как суррогат для другого удаленного пользователя". То бишь означает, что человек, который идет на определенное мероприятие вместо другого, надевает на покрашенный в черный цвет специальный шлем, на котором транслируется лицо и голос пользователя ChameleonMask.

Таким образом, человек может заплатить кому-то для того, чтобы тот посетил вместо него вечеринку или, к примеру, спортивное соревнование. Пользователь сможет общаться с собеседниками, не вылезая из постели у себя дома.

Напомним, ранее в Японии открыли кафе с роботами-бариста.