Вареники и сало: топ-5 блюд украинской кухни для похудения

Для каждого блюда есть свои нюансы.

Топ-5 блюд украинской кухни на ужин. 1zoom.ru

Журналисты "1+1" составили топ-5 блюд украинской кухни, которые можно есть без опаски набрать лишние кило. Правда, для каждого блюда есть свои нюансы.

На пятом месте оказались вареники с вишнями. Для всех, кто желает похудеть, рекомендуется ужинать именно этим блюдом. Но чтобы вареники были полезными, их нужно готовить из муки твердых сортов пшеницы.

На четвертой строчке – сырники со сметаной. Это отличная пища не только для желудка – они помогут иметь идеальное волосы, ногти, зубы и кожу.

Третье место досталось холодцу. Это блюдо крайне полезно для суставов, дыхательных путей и легких.

На второй позиции – борщ. Это источник витаминов и минералов.

Первое место досталось свежему охлажденному салу. Именно оно содержит насыщенные жиры, которые необходимы для иммунитета и здоровья нервной системы.

Ранее ученые назвали 10 блюд, которые больше всего вредят организму. При этом ряд блюд рекламируются как диетические.

Напомним, ученые объяснили, что нужно есть для крепкого здорового сна. Помогают улучшить качество сна и физические упражнения.

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