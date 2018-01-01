Везунчики Тельцы и аутсайдеры Овны. Подробный гороскоп для всех знаков Зодиака на июнь 2018

Скорпионам, Водолеям, Львам и Тельцам в этом месяце будет улыбаться удача.

Астролог Влад Росс рассказал о том, каким будет июнь для всех знаков Зодиака.

Настоящими счастливчиками месяца станут Скорпионы. Представителям этого знака будет тотально везти в июне, особенно благоприятно для них может складываться ситуация, связанная с инвестициями, рисками, ставками — их ждет финансовая удача. Июнь будет благоприятен у Скорпионов в плане любовных романов и построения отношений. Они могут многое ставить на карту и добиваться успеха именно в июне. "Кто не рискует, тот не пьет шампанское", — это о Скорпионах в июне.

У Водолеев в июне будет хорошо складываться ситуация. Им будет везти во всех делах, которые касаются любви, отношений, встреч. Июнь для Водолеев — благоприятное время для того, чтобы выйти замуж или жениться, то есть скреплять партнерские взаимоотношения. Также это подходящее время у Водолеев для зачатия детей. Кроме того, Водолеев может ждать больше везение в дальней дороге, путешествиях и сдаче экзаменов.

Львы также будут любимчиками звезд в июне. У них могут появляться блестящие новые проекты, а ситуации будут складываться для них благоприятно. Львы могут встретить судьбоносных друзей и получить протекцию, которая будет способна помочь им многое решить в жизни. Львы смогут добиться успехов в судах и юридических делах. А главное — они могут в это время смело открывать новые проекты с большим прицелом на будущее. Потому в июне им стоит рекламировать себя в обществе, устраивать всякого рода вечеринки, презентации и т.п.

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У Тельцов в июне будет просто блестящее время: деньги к ним будут просто липнуть. Тельцы — в фаворе. В июне они могут весьма удачно сменить место работы или вид деятельности и существенно расширить свои возможности. Особенно это касается первой половины месяца. Так что Тельцов будут ждать достижения в карьере и работе. А, кроме того, их инвестиции и покупки могут оказаться очень удачными. Большие покупки вроде автомобиля Тельцам рекомендуется делать именно в этом месяце.

Теперь о неудачниках месяца. Отвратным июнь может быть у Козерогов. У них могут возникать сложные ситуации, связанные со здоровьем. В частности, могут обостриться хронические заболевания. Также у них могут возникнуть трудности на работе, а коллеги могут создать большие препятствия. Козерогам не стоит ничего кардинально менять в этом месяце. Как есть, так пусть все и будет. Иначе велика вероятность, что они поменяют "шило на мыло", и будет только хуже.

Овны также будут в черном списке у звезд. У представителей этого знака Зодиака будет просто фатальное невезение в поездках, а отдельные из них могут быть просто катастрофическими. Кому в июне лучше не идти в отпуск, так это Овнам. Тем более, что заграницей у них велик риск нарваться на неприятные ситуации. Им просто нужно быть культурными людьми, не устраивать споров, ссор и дрязг.

Плохой месяц ждет и Раков. Их могут "кидать", "разводить" на деньги, подставлять. Неожиданно Раки могут остаться одинокими, их могут бросить их парни, мужья или девушки, жены. Внезапно могут возникнуть разборки с противоположным полом. Это будет сложный период. Поэтому Ракам лучше затаиться где-то у себя на даче и не высовываться, лучше им наслаждаться загородной жизнью и чистым воздухом. В принципе, Раки это любят делать. Поездки в июне у них также будут неудачными.

Для Весов июнь будет критическим и крайне негативным месяцем. Особенно это касается близких отношений и атмосферы в доме. Есть риск поссориться родителями. Могут возникать сложные отношения на работе. Весов могут также свергать с должности и подставлять. Представителям этого знака нужно быть очень уравновешенными и не поддаваться на провокации.

Нейтральный месяц ждет Рыб, Близнецов и Стрельцов.

У Рыб будет благоприятной первая половина месяца. Им будет сопутствовать удача в поездках. Рыбам хорошо бы в июне съездить на море, отдохнуть, сходить в отпуск. У Рыб может завязаться какой-то роман, любовь. Вообще, месяц связан с большой любовью… Но вторая половина месяца у Рыб в плане чувств может быть связана с разочарованием. Также есть опасность потерять место работы.

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У Дев возможно стремительное продвижение в карьере в первой половине месяца, достижение хороших договоренностей, заключение финансовых контрактов. А во второй половине месяца Девам лучше умерить свою прыть и отправиться в путешествие, отдохнуть, иначе они рискуют проколоться на какой-то мелочи. Девы любят мелочи, но тут они могут чего-то недосмотреть, в результате чего может пострадать их репутация.

Также двойственный месяц ждет Близнецов. Первая половина для них довольно благоприятна: поездки, путешествия, коммерческая деятельность, финансы, удачные договоренности — все у них может удачно складываться. Главное для них — не сидеть дома, а быть все время в движении. Для них важно отправляться в поездки, путешествия, везде бывать, находить новые связи и контакты. Но во второй половине июня Близнецам нужно быть осторожными в вопросах, связанных с недвижимостью, а также для них это нехорошее время для вложения инвестиций. Кроме того, у Близнецов есть риск перессориться с родными и близкими.

У Стрельцов разного рода неблагоприятные ситуации могут возникать в первой половине месяца. Возможны споры и выяснение отношений с партнерами. Зато во второй половине месяца взаимосвязь с обществом будет хорошая. В этот период будет возможно достижение финансовых договоренностей и карьерного продвижения. Благоприятно могут завязываться романы с прицелом на благословенную любовную ситуацию. Особенно это будет во второй половине месяца, когда будет судьбоносный аспект на узлах между Венерой и Марсом. Для Стрельцов это будет оптимальное время для привлечения избранника или избранницы.

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