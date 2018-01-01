ВОЗ отнесла зависимость от видеоигр к психическим заболеваниям

В классификации недуг даже получил свой отдельный код.

Игромания признана недугом Фото: startupline.com.ua

Всемирная организация здравоохранения включила в новую, 11-ю версию Международной классификации болезней игровую зависимость . Заболевание получило код 6С51 и название "Игровое расстройство".

Как сообщается на сайте ВОЗ, обновленный документ разрабатывался на протяжении 10 лет.

Согласно тексту документа, под игровым расстройством понимается модель поведения, при которой пациент отдает предпочтение видеоиграм перед любыми другими интересами и повседневными делами. Диагноз устанавливается для случаев, когда зависимость от видеоигр становится причиной нарушений в личной, семейной, социальной и других областях жизней. Для официального установления диагноза необходимо наблюдаться у врача на протяжении года.

Отмечается, что всего в Международную классификацию болезней вошло 55 тысяч заболеваний. Перечень используют для определения тенденций и статистики распространенности различных болезней и расстройств в общемировом масштабе.

Напомним, специалисты "Лаборатории Касперского" опубликовали результаты собственного исследования по поводу интернет-предпочтений детей и подростков. Оказывается, наиболее популярная тема среди детей в Сети — видеоконтент.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram