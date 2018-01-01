Врачи определили лучшую и худшую секс-позы для женщин

Стоит отметить, что женщинам нравится либо получать удовольствие, либо дарить его.

Названы лучшая и худшая секс-позы для женщин. wunderweib.de

Ученые научного издания The Journal of Sexual Medicine определили самую любимую и самую плохую позы в сексе для женщин. Главным критерием была возможность девушек получать наибольшее удовольствие во время акта.

Фаворитом у слабой половины человечества стала "миссионерская поза", пишет Mport. Как пояснили сексологи, эта поза приносит женщинам наибольшее удовольствие по ряду причин:

много вариантов взаимодействия партнеров;

не требуется большого опыта;

большая часть нагрузки достается мужчинам, а девушка может максимально расслабиться;

визуальный контакт между партнерами и др.

А вот самой неудовлетворительной сексуальной позой названа поза "69": в этой позе у партнеров нет зрительного контакта, а он крайне важен для женщин.

Стоит отметить, что женщинам нравится либо получать удовольствие, либо дарить его. А вот позиции, которые сочетают оба этих момента, не приносят девушкам особой радости.

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