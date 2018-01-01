Врачи рассказали, какие продукты провоцируют рак, а какие – спасают от него

Исключив их из своего рациона, человек спасает себя от дополнительного риска заболеть.
Врачи составили перечень продуктов, которые повышают риск заболеть раком, передает Telegramm-канал "Анатомичка". Исключив их из своего рациона, человек спасает себя от дополнительного риска заболеть.
Итак, в список опасных продуктов вошли:
Также врачи назвали продукты, которые наоборот помогают защититься от рака:
Ранее ученые назвали 10 блюд, которые больше всего вредят организму. При этом ряд блюд рекламируются как диетические.
Также ученые назвали опасности для любителей барбекю и шашлыка. В исследование, которое длилось 16 лет, приняли участие 100 тысяч человек.
Напомним, медики объявили вареный рис опасным для здоровья. При варке продукта уничтожаются не все патогенные микроорганизмы.
Ранее ученые заявили, что соки несут смертельную угрозу для здоровья. Исследование заняло 6 лет.
Также ученые рассказали о вреде цитрусовых для организма. Одним из наиболее коварных плодов исследователи называют грейпфрут.
Кроме того, ученые выяснили, что фрукты и овощи вредят здоровью. Озвучен список наиболее опасных ягод, фруктов и овощей.
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