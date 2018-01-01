Вышел анонс и тизер новой игры Fallout 76

Подробности о новом проекте пообещали озвучить 11 июня.
Из ролика можно сделать вывод, что главный герой будет выходцем из убежища номер 76, где люди прятались от ядерной войны. Это убежище уже упоминалось в играх Fallout 3 и Fallout 4. Известно, что там не проводилось никаких экспериментов над жителями.
Подробности о новом проекте Bethesda пообещало озвучить на конференции E3 в Лос-Анджелесе 11 июня.
Как уточнил редактор Kotaku Джейсон Шрайер, те иголкт, которые будут ждать от Fallout 76 синглплеерную RPG, останутся разочарованы. По слухам, грядущая Fallout — онлайн-проект. При этом игра также не будет free-to-play: западные ритейлеры начали прием предзаказов на игру в версиях для платформ Xbox One, PlayStation 4 и ПК по цене 59,99 доллара.
Само Bethesda ранее занималось выпуском серии игр Doom, Fallout и The Elder Scrolls.
Напомним, вышедшая 24 мая интерактивная драма Дэвида Кейджа Detroit: Become Human (в русской локализации - Детройт: Стать человеком) получает крайне высокие оценки у профильной прессы.
Ранее стали известны дата выхода и важные детали Battlefield 5. Также появился трейлер. Игрокам обещают возможность полной настройки солдат, транспорта и оружия – для большего погружения в игру.
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