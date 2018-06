Выставка Е3 2018: какие игры покажут и расписание трансляций

До главнейшего мероприятии во всей индустрии видео/компьютерных игр остались считанные дни.

Крупнейшая в игровой индустрии выставка E3 в 2018 пройдет с 12 по 14 июня в "Конференц-центре" (Лос-Анджелес, штат Калифорния, США). Однако наиболее крупные игроки рынка, по сложившейся традиции, проведут презентации своих продуктов заранее.

Компания Electronic Arts проведет свое мероприятие воскресенье, суббота, 9 июня в 21.00 по киевскому времени. Ожидаются игры: Anthem, FIFA 19, NHL19, NBA Live 19, MADDEN NFL 19, Battlefield V, новый продукт от Respawn Entertainment, новые продукты по программе EA Originals. Трансляция: YouTube, Twitch

Electronic Arts ЕА

Корпорация Microsoft проведет презентацию в воскресенье, 10 июня в 23:00 по киевскому времени. Ожидаются игры: продолжения Halo и Gears of War, Forza Horizon 4, Ori and the Will of the Wisp, новостей о перспективах проектов Sea of Thieves, Crackdown 3, эксклюзив от Bohemia Interactive, анонсы от Microsoft Studios (к примеру, Perfect Dark и Fable), демонстраций крупных хитов от партнеров-издателей (Cyberpunk 2077, Shadow of the Tomb Raider, новая игра от Rocksteady, Metro Redux) и независимых разработчиков (The Last Night), а также японских проектов (ремастер Tales of Vesperia). Трансляция: Mixer, Twitch, YouTube

Microsoft

Компания Bethesda свою презентацию назначила в понедельник, 11 июня в 04.30 по киевскому времени. Ожидаются игры: Fallout 76, Rage 2, крупные дополнения для Prey, DOOM 2, несколько сюрпризов (Starfield и, вероятно, новый продукт от Синдзи Миками). Трансляции: Twitch, YouTube, Twitter.

Bethesda

Компания Devolver Digital. Презентация − понедельник, 11 июня в 06:00 по киевскому времени. Ожидаются игры: Serious Sam 4, Hotline Miami 3. Трансляция: Twitch.

Devolver

Компания Square Enix. Презентация − понедельник, 11 июня в 20:00 по киевскому времени.

Ожидаются игры: Life is Strange 2, Shadow of the Tomb Raider, Final Fantasy VII Remake, Final Fantasy XV DLC, Dragon Quest XI, Kingdom Hearts III, Left Alive, Just Cause 4, Octopath Traveler, The Avengers

Square Enix

Трансляции: YouTube, Twitch, Mixer.

Компания Ubisoft. Презентация − понедельник, 11 июня в 23:00 по киевскому времени.

Ожидаются игры: Beyond Good & Evil 2, Assassin's Creed: Odyssey, The Division 2, Skull & Bones, Splinter Cell, Just Dance 2019, The Crew 2. Трансляции: Twitch, YouTube.

Ubisoft

Компания PC Gaming Show. Презентация − вторник, 12 июня в 01:00 по киевскому времени.

Ожидаются игры: продукты от инди-разработчиков, ПК-эксклюзивы, и, возможно, новое "игровое железо". Трансляция: Twitch

PC Gaming Show

Компания Sony. Презентация − вторник, 12 июня в 04:00 по киевскому времени.

Ожидаются игры: The Last of Us: Part II, Death Stranding, Spider-Man, Dreams, Ghost of Tsushima, Devil May Cry V, Resident Evil 2 Remake, Dead or Alive 6, Call of Duty: Black Ops IIII, Red Dead Redemption 2, неожиданных анонсов (ходят слухи о Horizon 2 и Bloodborne 2), Shadows Die Twice.

Трансляция: Twitch, YouTube

Sony

Компания Nintendo. Презентация − вторник, 12 июня в 19:00 по киевскому времени.

Ожидаются игры: Super Smash Bros., Pokemon: Let's Go, Pikachu! и Pokemon: Let's Go, Eevee!, новую игру в серии Fire Emblem, Bayonetta 3, Metroid Prime 4, Yoshi, портов популярных игр с других систем на Switch (Fortnite, Dragon Ball FighterZ), ходят слухи о Metroid Prime 1-3 HD, Star Fox Grand Prix...

Трансляция: Twitch, YouTube

Nintendo

Напомним, ранее вышли анонс и тизер новой игры Fallout 76.

