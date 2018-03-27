Xiaomi официально выпустила новейший смартфон Mi Mix 2S: техническая начинка и цены

Китайский производитель продолжает воевать за расширение своей доли на рынке смартфонов.

Mi Mix 2S The Indian Express Xiaomi (Китайская Народная Республика) презентовала свое новое флагманское безрамочное устройство − Mi Mix 2S.

Смартфон получил двойную основную фотокамеру на 12 Мегапикселей, а также является компактнее и легче предыдущих моделей, сообщает портал "Ferra".

Кроме того, он стал первым гаджетом Xiaomi с беспроводной зарядкой. У Mi Mix 2S инженеры также незначительно уменьшили нижнюю кромку дисплея, в правом углу которой установлена фронтальная камера. Задняя панель выполнена из стекла, а боковая рамка — из алюминия "семитысячной" серии. Технически Xiaomi Mi Mix 2S оборудован 5,99-дюймовым IPS-экраном с поддержкой разрешения Full HD+, а также сканером отпечатков пальцев.

Работает смартфон на "топовом" процессоре модели Qualcomm Snapdragon 845 с 8 Гигабайтами оперативной и 256 Гигабайтами встроенной памяти с возможностью расширения картами типа microSD. Кроме того, аккумулятор гаджета имеет емкость 3400 мАч и поддерживает технологию быстрой зарядки Quick Charge 3.0. Также поддерживаются две SIM-карты, сети LTE, Wi-Fi (802.11ac), Bluetooth 5.0, GPS и NFC. Управляющая операционная система − Android 8.0 Oreo.

Розничные продажи по всему миру стартуют с 3 апреля. Цены: Xiaomi Mi Mix 2S 6+64 Гигабайта — 527 долларов США; Xiaomi Mi Mix 2S 6+128 Гигабайт — 575 долларов США; специальное издание Xiaomi Mi Mix 2S 8+ 256 Гигабайт — 639 долларов США.

Напомним, в компании HTC рассказали о крупных переменах в дизайне смартфонов.