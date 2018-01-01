Японские ученые нашли способ гнать самогон из березы

В продажу алкоголь из дерева собираются запустить в течение трех лет.

Японцы научились делать алкоголь из дерева.

Разработки ученых из Японского научно-исследовательского института лесного хозяйства и лесных товаров позволяют производить алкогольные напитки из дерева. Свой проект они назвали "проектом мечты".

В продажу алкоголь из дерева собираются запустить в течение трех лет.

Как пишет Channel NewsAsia, напиток на основе коры имеет те же качества, что и алкоголь, который выдерживается в древесных бочках.

В эксперименте использовалась кора кедра, вишни и березы. Так, из 4 кг кедровой коры ученые изготовили 3,8 литра напитка, содержащего 15% алкоголя.

Напомним, ранее ученые выявили дозу алкоголя, которая увеличивает риск смертности в будущем.

Исследователи сначала измельчили кору в густую пасту, потом добавили туда дрожжи и фермент для начала процесса ферментации. При этом ученые обещают сохранить специфический вкус каждого дерева.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram