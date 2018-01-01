YouTube запускает новую функцию для любителей общения

Нововведение поможет пользователям отправлять друг другу различные ролики.

YouТube проводит тестирование возможности отправки сообщений woman.ua

Для обмена сообщениями видеохостинг YouТube планирует ввести новую функцию.

"В данный момент глобальный сервис Youtube проводит тестирование возможности отправки сообщений", — пояснил американский сайт The Verge.

Пользователю, желающему протестировать новую функцию, нужно будет войти в свой Google-аккаунт. Значок чата добавили рядом с пометками профиля и настройками в правом верхнем углу экрана.

При этом по дизайну чаты в YouTube похожи на Hangouts — чат, который доступен через почтовый сервис Gmail и через Google+, отмечается на портале.

Отмечается, что нововведение поможет пользователям отправлять друг другу различные ролики, которыми они хотят поделиться, и общаться, не переходя при этом на другие платформы.

В чате YouTube можно будет запустить как групповое обсуждение с несколькими людьми, так и частное. Доныне такая функция была реализована только в мобильной версии YouTube.

Напомним, ранее сообщалось, что YouTube запускает новый музыкальный сервис.

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