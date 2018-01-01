Заболеть "селфитисом". В США психиатры нашли психическое расстройство у фанатов селфи

Американские психиатры подтвердили опасения, ранее неоднократно высказываемые медиками по всему миру.

Психиатры вывели три уровня селфитиса Comments.UA

В США представители "Американской психиатрической ассоциации" (АПА) официально установили, что постоянное фотографирование себя ("делание селфи) является расстройством психики.

Расстройство получило название "сэлфитис" (selfitis) и определяется как обсессивно-компульсивное желание. По мнению психиатров, стремление сфотографировать самого себя и выложить снимок в социальных медиа − способ восполнить недостаток самоуважения.

В "Американской психиатрической ассоциации" вывели три уровня расстройства:

1. Пограничное сэлфитис − фотографировать самого себя, по крайней мере три раза в день, но не отправлять снимки в соцсети;

2. Острое сэлфитис − фотографировать самого себя по крайней мере три раза в день и размещать каждую из фотографий в социальных сетях;

3. Хроническое сэлфитис − никак не контролируемое желание фотографировать самого себя круглые сутки и размещать все сделанные снимки в соцсетях более чем шесть раз в день.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Канаде девушку, убившую подругу, выдало селфи на Facebook.