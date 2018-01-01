Супрун рассказала, как вести себя при дожде

В экстремальных ситуациях она призвала не только оказать помощь пострадавшим самому, но и вызвать спасателей.

Как вести себя в дождь. 1zoom.ru Ульяна Супрун объяснила украинцам, как вести себя в дождь.

У себя на Facebook она написала, что при сильной непогоде не стоит без надобности вообще выходить из помещения. Если выйти все же нужно, то перед этим необходимо зарядить мобильные телефоны, планшеты и ноутбуки до максимального уровня.

Правда пользоваться ими нельзя – во всяком случае на открытом пространстве. Исключения составляют случаи, когда необходимо вызвать скорую помощь.

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Также Супрун настоятельно не рекомендует:

стоять в дождь под столбами или высокими деревьями;

ходить в местах с сильным потоком воды или там, где скапливается стоячая вода – их надо обходить, так как там оказаться глубоко или находиться опасные предметы;

пользоваться авто: если непогода застала человека за рулем, то ему стоит оставить машину в безопасном месте (только не под деревьями). Если нет такой возможности – то ехать дальше с включенными фарами и уменьшенной скоростью.

В экстремальных ситуациях Супрун призвала не только оказать помощь пострадавшим самому, но и вызвать спасателей.

Ранее глава Минздрава рассказала о влиянии сладкого на работу человеческого мозга.

Напомним, Супрун объяснила, почему при боли в горле можно не отказываться от мороженого. Замороженные фруктовые соки помогают успокоить воспаление, отметила и.о. министра здравоохранения.

Также Супрун, опираясь на сведения врача, назвала ряд мифов о боли в спине. По ее словам, в частности, неправдой является необходимость лечиться хондропротекторами, уколами и капельницами.

Кроме того, и.о. главы Минздрава развенчала миф о гормональной контрацепции, а также рассказала, чем опасны для здоровья смартфоны и планшеты.

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