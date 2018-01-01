Супрун рассказала, как вести себя при дожде

В экстремальных ситуациях она призвала не только оказать помощь пострадавшим самому, но и вызвать спасателей.
исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун объяснила украинцам, как вести себя в дождь.
У себя на Facebook она написала, что при сильной непогоде не стоит без надобности вообще выходить из помещения. Если выйти все же нужно, то перед этим необходимо зарядить мобильные телефоны, планшеты и ноутбуки до максимального уровня.
Правда пользоваться ими нельзя – во всяком случае на открытом пространстве. Исключения составляют случаи, когда необходимо вызвать скорую помощь.
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Также Супрун настоятельно не рекомендует:
В экстремальных ситуациях Супрун призвала не только оказать помощь пострадавшим самому, но и вызвать спасателей.
Ранее глава Минздрава рассказала о влиянии сладкого на работу человеческого мозга.
Напомним, Супрун объяснила, почему при боли в горле можно не отказываться от мороженого. Замороженные фруктовые соки помогают успокоить воспаление, отметила и.о. министра здравоохранения.
Также Супрун, опираясь на сведения врача, назвала ряд мифов о боли в спине. По ее словам, в частности, неправдой является необходимость лечиться хондропротекторами, уколами и капельницами.
Кроме того, и.о. главы Минздрава развенчала миф о гормональной контрацепции, а также рассказала, чем опасны для здоровья смартфоны и планшеты.
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