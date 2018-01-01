Затягивает рану за секунды. Ученые создали мгновенный медицинский клей: видео

Клей MeTro наносят непосредственно на разрез или в полость, требующую заживления.

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Инженеры-биомедики Сиднейского университета в сотрудничестве с коллегами из США создали новый эластичный мгновенный клей, который после облучения ультрафиолетом затягивает рану за секунды.

Это дает возможность обрабатывать раны даже в тех тканях тела, которые постоянно сокращаются или окружены жидкостями, без хирургических швов и скоб, сообщает журнал Science.

"Продукт назвали MeTro, и сейчас компания Elastagen Pty Ltd занимается коммерциализацией этой технологии, чтобы сделать ее доступной по всему миру", — говорится в опубликованном сообщении.

По словам разработчики клея, MeTro наносят непосредственно на разрез или в полость, что требует заживления, из специального шприца, после чего подвергают действию ультрафиолетового излучения. Нетоксичный клей "связывается" за 60 секунд и фиксирует края раны без швов и скоб, которые обычно приходилось потом снимать. Мгновенный хирургический клей дает возможность с одинаковой эффективностью соединять ткани легких, сосудов — артерий и вен, сердца – то есть органов, которые постоянно двигаются или окружены жидкостями.

С использованием традиционных швов раны могли открыться, а новая разработка быстро герметизирует рану. Как показали опыты на мелких грызунах и свиньях, за счет гелеобразной структуры шов не расходится и не препятствует подвижности тканей и органов.

Благодаря деградации фермента, содержащегося в геле, мгновенный хирургический клей можно "программировать" на продолжительность скрепляющего эффекта – от нескольких часов до месяцев – для надежного заживления различных ран. В целом процесс "сшивания" биоткани подобный скреплению или герметизации стройматериалов, сантехники, керамической плитки – обычным силиконовым клеем или герметиком.

Прежде всего, такая разработка пригодится в местах стихийных бедствий, в случае автомобильных аварий, бытовых и производственных травм, а также в зоне боевых действий.

Напомним, ранее ученые назвали смертельную угрозу для здоровья.