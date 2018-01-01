Зеркало за 20 миллионов долларов: в Аризоне создают гигантский телескоп, видео

Магелланов телескоп в 10 раз превысит размер космического телескопа Хаббл.
Сначала специалисты заказывают 17 тонн специального стекла и проверяют его на наличие недостатков. Затем они строят керамическую конструкцию диаметром 15 метров, которая служит в качестве формы для стекла. Стекло медленно расплавляют, а затем охлаждают в этой форме в течение 3-х месяцев. Всего для телескопа необходимо 7 зеркал высотой 8,4 м каждое. Их объединят в 24,5-метровый зеркальный телескоп.
После охлаждения массивная техника поднимает зеркало и переводит его в вертикальное положение. Инженеры перемещают зеркало, чтобы сформировать и отполировать переднюю грань — процесс занимает около 18 месяцев. Параллельно оно проходит четыре оптических теста, некоторые из которых были специально разработаны для этого проекта.
Исследователи планируют завершить строительство телескопа в 2025 году. После этого Магелланов телескоп станет крупнейшим в мире. Он в 10 раз превысит размер космического телескопа Хаббл. Благодаря новому аппарату астрономы смогут открывать экзопланеты и изучать темную материю.
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