"Ждалкер": в сети расскрыли подробности об игре STALKER 2

Выхода игры в ближайшее время ждать не стоит.

В настоящий момент для игры "Сталкер 2" не написано ни единой строчки кода.

Продолжение культового FPS-шутера S.T.A.L.K.E.R. от украинской студии GSC Game World появится на свет очень нескоро, поскольку в настоящий момент игра существует только на уровне диздока.

Об этом рассказал бывший главный редактор игрового журнала Gameplay и руководитель издательского направления Epic Games Сергей Галенкин в подкасте "Как делают игры".

На замечание соведущего передачи Михаила Кузьмина о том, что самая большая проблема игры в том, что ее анонсировали слишком рано – за три года до вероятного релиза – Галенкин отметил, что игра по сути не начиналась разрабатываться.

"Сливаю инсайд. Его [S.T.A.L.K.E.R. 2] не собирались анонсировать, Сергей Григорович решил анонсировать сам, не с кем не советовавшись. Я подозреваю, что он решил анонсировать, потому что E3 у нас (Electronic Entertainment Expo – крупнейшая ежегодная выставка игровой индустрии, в этом году пройдет с 12 по 15 июня – ред.), и он хочет походить по издателям поторговаться. И лучше начать торговаться заранее, чем в последний момент", - сказал Галенкин.

Он также отметил, что, несмотря на слухи, в GSC остались сотрудники, у которых есть опыт разработки шутеров, а последней игрой студии "Казаки 3" занимались разработчики Unicorn.

"Там и конь не валялся в игре. То есть когда люди начинают обсуждать "что там, как там" – там и конь не валялся. Разработка на уровне дизайн-документа, там кода, наверное, ни строчки нет еще. Там хорошая команда игру делает. Понятно, что у "Сталкера" тяжелое наследие, потому что он всегда задерживался и так далее. В этот раз, я думаю, будет получше, потому что у разработчиков опыта побольше за все это время накопилось", - добавил Галенкин. .

Напомним, из-за раннего анонса и неоднократных переносов первого "Сталкера" в игровой среде игра получила шуточное название "Ждалкер". Первую игру и дополнение "Чистое небо" издавали компании THQ и Deep Silver, у находящегося в разработке продолжения издателя пока что нет.

В середине мая Сергей Григорович официально анонсировал игру S.T.A.L.K.E.R. 2 на своей странице в Facebook.

Вместе с этим он оставил ссылку на сайт проекта, на котором указывается, что игра выйдет в 2021 году, точной даты нет. Более того, в настоящий момент у игры нет никаких продробностей у сюжете и даже дебютного трейлера.

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