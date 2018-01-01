Жизнь на Марсе: NASA обнаружило на планете органические молекулы

Ученые полагают, что открытие может быть свидетельством существования жизни.

NASA нашло на Марсе органические молекулы фото: NASA

Марсоход Curiosity американского космического агентства NASA обнаружил органические молекулы метана на планете Марс.

Как говорится в пресс-релизе компании, это может свидетельствовать о том, что на Марсе когда-то существовала жизнь. При этом, ученые предположили, что возможным источником газа могут быть микробы.

"Вопрос того, возникла ли жизнь на Марсе, или существовала ранее, стал намного проще, когда мы узнали, что на его поверхности были органические молекулы", - сказал астробиолог Инге Лобс.

Исследователи полагают, что данное открытие может стать основанием для новых разработок на планете.

Напомним, в 2020 году NASA собирается отправить на Марс небольшой вертолет, который будет базироваться на марсоходе следующего поколения. В случае успеха, это будет первый случай использования летательного аппарата на иной планете.

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