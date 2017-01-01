Зима на Марсе. В NASA опубликовали уникальные фото

Снимки были отправлена на Землю автоматической станцией Mars Reconnaissance Orbiter.

Опубликованы фото зимы на Марсе фото: NASA

В NASA опубликовали фото зимы на Марсе , когда поверхность планеты покрылась снегом из углекислого газа.

Диоксид углерода из атмосферы превращается в сухой лед, если температура опускается до минус 125 градусов по Цельсию.

Фотографии была опубликована на сайте агентства, а серия снимков была отправлена на Землю автоматической станцией Mars Reconnaissance Orbiter.

"Станция Mars Reconnaissance Orbiter благодаря своим мощным камерам и спектрометрам совершила детализированную съемку зимних пейзажей на Красной планете", — отмечают специалисты NASA.

Напомним, ранее в NASA показали фото потенциально опасного для Земли астероида.