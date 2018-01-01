Знаменитый ученый спрогнозировал, когда люди могут стать бессмертными

К 2100 году люди смогут передавать эмоции через интернет.

Человечество изменится до неузнаваемости pixabay.com

Уже через 82 года человечество изменится до неузнаваемости, заявил американский футуролог и сооснователь теории струн Митио Каку.

По его мнению, к 2100 году люди смогут передавать эмоции через интернет.

По словам футуролога, он провел консультации с 300 учеными, все они сходятся во мнении, что в скором будущем человечество достигнет физического и цифрового бессмертия.

Каку заявил, что интернет-пространство в будущем станет нейронетом. В нём пользователи смогут передавать эмоции и обмениваться воспоминаниями, что, несомненно, изменит отношения между людьми, сообщает ТАСС.

Ученый считает, что глобальные изменения претерпит кинематограф, который станет более реальным и будет погружать зрителя в происходящее на уровне реальности.

К 2100 году привычный транспорт заменит сверхзвуковой. На Марс человек вступит впервые в 2030-2035 году, что на 10 лет позднее, чем планирует Илон Маск.

Каку считает, что в будущем определяющими станут три технологии - искусственный интеллект, био- и нанотехнологии.

"Сегодня у роботов интеллект тараканов, подвергнутых лоботомии. Но они будут становиться умнее и умнее, к концу века машины станут такими же умными, как обезьяны... Уже к концу века роботам нужно будет вставить чип, который будет способен отключить их, в случае угрозы человеческой жизни", — заявил футуролог.

Напомним, ранее сообщалось о том, что мечта человечества о бессмертии в случае реализации может поставить человека на грань вымирания как биологический вид.

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