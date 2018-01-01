1 мая в Киеве стартует сезон фонтанов: видео

Светомузыкальное представление можно будет увидеть ежедневно, кроме понедельника, с 21:00 до 23:00.

Начинают "танцевать" киевские фонтаны. kievcity.gov.ua

С 1 мая в Киеве официально стартует сезон работы фонтанов . Они "отдыхали" зимой, но теперь вновь будут радовать киевлян и гостей города.

Как сообщает пресс-служба КГГА со ссылкой на Киевводфонд, фонтаны в центре города будут работать с 1 мая и до 30 сентября. Светомузыкальным представлением можно будет насладиться ежедневно, кроме понедельника, с 21:00 до 23:00.

Как отмечается в сообщении: "Музыкальный репертуар столичных фонтанов значительно расширился. В частности, киевляне и гости столицы смогут услышать следующие композиции:

Бумбокс – "Злива",

Океан Эльзы – "Майже весна",

Elvis Presley – A Little Less Conversation,

Джамала – 1944,

Pianoboy – "Кохання",

The Hardkiss – "Журавлі",

Queen – I want to break free,

Shirley Bassey – History Repeating и другие".

В КГГА напомнили, что в 2017 году была проведена реконструкция фонтанного комплекса, который состоит из одного "Большого" и шести "Малых" фонтанов. До этого комплекс не функционировал почти три года.

Максимальная высота струй в центре каждого сектора фонтана "Большой" достигает 40 метров. За один час 75 насосных агрегатов комплекса фонтанов могут перекачивать до 3000 тонн воды. Звуковое сопровождение обеспечивают 18 акустических систем. Световое шоу создают 672 светодиодных светильника (эквивалентно 1500 обычным лампочкам накаливания).

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