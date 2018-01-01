1 Мая в Украине: "агентов Путина" на демонстрациях обливали зеленкой и кефиром

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1 / 3 В Одессе пенсионерка пыталась отбиться от копов палкой. Но ее все равно задержали – якобы за "провокацию патриотов". (zachem.com.ua)

В демонстрациях в основном участвовали пенсионеры.

1 мая в городах Украины прошли первомайские демонстрации. Прошли они не совсем спокойно: сторонников праздника обливали кефиром и зеленкой и всячески обзывали. Самой популярной дразнилкой стало прозвище "агент Путина".

В демонстрациях в основном участвовали пенсионеры. Они несли плакаты с требованиями достойных зарплат и пенсий, бесплатной медицины и нормированного рабочего дня. За крики, что "нацизм не пройдет!", их обливали кефиром.

Впрочем, старики у нас крепкие, закаленные. К примеру, в Одессе пенсионерка пыталась отбиться от копов палкой. Но ее все равно задержали – якобы за "провокацию патриотов".

Одесский митинг сорвали неизвестные – пока приглашенный оркестр играл одесские мотивы.

В Киеве митинг прошел под крики "Остановитесь! Что вы делаете? Это все против Украины! Кому это надо? Путину? Это путинские агенты! Изменщики идут!" Что, впрочем, не помешало митингующим дойти до конечной точки назначения – Европейской площади.

В Харькове на митинг организации "Трудовая Харьковщина" вышли около 150 митингующих. Люди скандировали: "Бандера – мразь" и "Власть убивает людей". А когда попытались заявить, что "Нацизм не пройдет!" – участников шествия облили кефиром.

В Запорожье призывали: "Пусть дымок мангала в небо вьется, накрой на стол и рюмку наливай". Здесь пенсионеры вышли на первомайский митинг под лозунгами против образовательной и медицинской реформ. В частности, они отметили, что исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун ' уничтожает остатки советской медицины''.

В Днепре маевка отличилась потасовками. "Яблоком раздора" стал красный флаг местных коммунистов. Участники держали в руках плакаты с лозунгами: "Порошенко, гарантируй соблюдение Конституции или уходи прочь", "Сверхурочная работа унижает достоинство. Даешь 6-часовой рабочий день и зарплату от 1 тысячи евро в месяц", "Банду геть".

В Николаеве ее организатора демонстрации, руководителя областной организации "Комитет профсоюза аттестованных сотрудников органов внутренних дел Николаевской области" Владимира Пику облили зеленкой. На мужчину налетела группа людей у подъезда его дома и плеснула зеленкой из банки ему в лицо. Попала зеленка и на одежду. После этого Пика вернулся домой, переоделся и в пику всем противникам все равно отправился проводить митинг. В шествии приняли участие 100 местных жителей.

Напомним, России отметила 1 Мая традиционными многочисленными демонстрациями. Уже почти привычно для России демонстрации сопровождались задержанием активистов. К примеру, в Питере задержали активистов из-за флага Украины. А еще одну активистку – за портреты Путина.

Кроме того, как уже сообщалось, в центре Москвы на первомайской демонстрации былизадержали 25 человек из колонны "психоактивистов". Парни и девушки несли плакаты и растяжки о психических расстройствах. Среди них были и активисты "с ментальными особенностями и психическими расстройствами". Полицейские при задержании использовали силу.

По материалам: Страна.ua, Zачем, depo.ua и Думская.

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