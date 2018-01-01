"11 дней купались в фекалиях, а теперь 6 тонн рыбы гниют": как содержат моряков на "Норде"

По словам помощника капитана, отказываться от российского гражданства моряки не собираются.

Моряки с "Норда" хотят домой – "выпить водочки, чтоб снять стресс".

Старший помощник капитана судна "Норд", задержанного Украиной , Юрий Савельев рассказал об обстановке на корабле.

"Да, ребята, тяжеловато. Сейчас хоть продукты завозят, спасибо адвокатам. Во вторник откачали фекальные воды, за 11 дней покупались мы в них, конечно. Рыба воняет. Нервы уже не в дугу, сдают, хотя по натуре я спокойный, как полярный летчик. Но мы держимся вместе, не сдаемся", – цитирует Савельева kp.ru.

По его словам, их корабельной поварихе дали бумагу, разрешающую беспрепятственно выходить на берег, но она отказалась.

"Отказаться от гражданства ни у кого и мысли не было… Так что давайте поскорее нас выручайте. Надеемся на вас! Так хочется водочки уже дома попить, снять стресс!" – рассказал Савельев.

Супруга старпома Татьяна Савельева, со своей стороны, рассказала об "ужасных" условиях: "У нас весь город на ушах стоит, плачем да молимся. Условия ведь там ужасные: на берег спускаться не разрешают, рыба – почти шесть тонн улова – гниет на жаре, воняет, вот-вот полезут опарыши..."

Ранее в России отреагировали на задержание российского судна из Крыма. Временному поверенному в делах Украины в Москве была вручена нота с решительным протестом.

Напомним, шедшее под российским флагом судно "Норд" было задержано украинскими пограничниками 25 марта. 30 марта судно было арестовано. Прокуратура Украины обвинила капитана российского судна Горбенко в нарушении правил пересечения государственной границы из-за захода в порты Крыма.

В настоящее время "Норд" стоит под арестом в украинском порту Бердянск. Экипаж находится на борту, у всех членов команды отобрали паспорта. После задержания сейнера командование Черноморского флота РФ заявило, что готово обеспечить "безопасность судоходства" в северо-восточной части Черного моря и акватории Азовского моря.

В свою очередь Украина заявила, что будет задерживать все крымские суда. Спикер Госпогранслужбы Олег Слободян призвал не спешить с выводами и негативными прогнозами.