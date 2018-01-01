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"11 дней купались в фекалиях, а теперь 6 тонн рыбы гниют": как содержат моряков на "Норде"

Сегодня, 19:43

По словам помощника капитана, отказываться от российского гражданства моряки не собираются.

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Моряки с "Норда" хотят домой – "выпить водочки, чтоб снять стресс".
Старший помощник капитана судна "Норд", задержанного Украиной, Юрий Савельев рассказал об обстановке на корабле.

"Да, ребята, тяжеловато. Сейчас хоть продукты завозят, спасибо адвокатам. Во вторник откачали фекальные воды, за 11 дней покупались мы в них, конечно. Рыба воняет. Нервы уже не в дугу, сдают, хотя по натуре я спокойный, как полярный летчик. Но мы держимся вместе, не сдаемся", – цитирует Савельева kp.ru.

По его словам, их корабельной поварихе дали бумагу, разрешающую беспрепятственно выходить на берег, но она отказалась.

"Отказаться от гражданства ни у кого и мысли не было… Так что давайте поскорее нас выручайте. Надеемся на вас! Так хочется водочки уже дома попить, снять стресс!" – рассказал Савельев.

Супруга старпома Татьяна Савельева, со своей стороны, рассказала об "ужасных" условиях: "У нас весь город на ушах стоит, плачем да молимся. Условия ведь там ужасные: на берег спускаться не разрешают, рыба – почти шесть тонн улова – гниет на жаре, воняет, вот-вот полезут опарыши..."

Ранее в России отреагировали на задержание российского судна из Крыма. Временному поверенному в делах Украины в Москве была вручена нота с решительным протестом.

Напомним, шедшее под российским флагом судно "Норд" было задержано украинскими пограничниками 25 марта. 30 марта судно было арестовано. Прокуратура Украины обвинила капитана российского  судна  Горбенко в нарушении правил пересечения государственной границы из-за захода в порты Крыма.

В настоящее время "Норд" стоит под арестом в украинском порту Бердянск. Экипаж находится на борту, у всех членов команды отобрали паспорта. После задержания сейнера командование Черноморского флота РФ заявило, что готово обеспечить "безопасность судоходства" в северо-восточной части Черного моря и акватории Азовского моря.

В свою очередь Украина заявила, что будет задерживать все крымские суда. Спикер Госпогранслужбы Олег Слободян призвал не спешить с выводами и негативными прогнозами.
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Норд, задержание, Крым, моряки, российское гражданство
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